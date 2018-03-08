3000 درهم للشهر يدفع فريق عريق لخوض تداريبه في الشارع ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، صور لاعبي فريق الاتحاد البيضاوي '' الطاس'' الممارس في القسم الأول هواة، وهم يتدربون في الشارع العام، عوض ملعبهم الرسمي أو ملحق ملعب الصخور

'' شوف سبور''

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، صور لاعبي فريق الاتحاد البيضاوي '' الطاس'' الممارس في القسم الأول هواة، وهم يتدربون في الشارع العام، عوض ملعبهم الرسمي أو ملحق ملعب الصخور السوداء.

وعبرت الجماهير الغيورة عن النادي، المعروف بالراحل العربي الزاولي، عن تذمرها وحسرتها للواقع الذي يمر منه الفريق، موضحة أن المكتب المسير الحالي فشل في دفع المستحقات المالية لمصلحة الجبايات لتمتيعه بإمكانية خوض تداريبه بشكل عادي كباقي الأندية الوطنية.

وأكدت مصادر قريبة من الفريق، أن الصور تعود للحصة التدريبية ليوم أمس الثلاثاء، مؤكدا أن في حال لم يدفع المكتب المسير باقي المستحقات المحددة في 3000 درهم للشهر لن يجد الفريق مكانا لخوض تداريبه اليومية.