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بعد غيابه الطويل.. هذا هو موعد عودة أوناجم للميادين

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 05:09 بعد غيابه الطويل.. هذا هو موعد عودة أوناجم للميادين | سبور
بعد غيابه الطويل.. هذا هو موعد عودة أوناجم للميادين
وضع الطاقمان الطبي والتقني لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم برنامجا خاصا من أجل تسريع عودة اللاعب محمد أوناجم من أجل تسريع عودة اللاعب محمد أوناجم إلى صفوف الفريق الأحمر خلال ما تبقى من منافسات

شوف سبور

وضع الطاقمان الطبي والتقني لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم برنامجا خاصا من أجل تسريع عودة اللاعب محمد أوناجم من أجل تسريع عودة اللاعب محمد أوناجم إلى صفوف الفريق الأحمر خلال ما تبقى من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية وعصبة أبطال إفريقيا.

وحسب يومية الأحداث المغربية، الصادرة يومه الأربعاء، فإن أوناجم شرع في مرحلة العلاج الطبيعي قبل البدء في التداريب الجماعية رفقة باقي زملائه في الوداد.

هذا ويتوقع نجاح البرنامج العلاجي والتدريبي الخاص في تجهيز أوناجم للدفاع عن قميص الوداد من جديد خلال فترة لا تتعدى 3 أسابيع على أكثر تقدير.

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