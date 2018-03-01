صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة ﻿

في خطوة مثيرة، قررت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون، يحدد سن 15 عاما، ليكون السن الذي سيسمح فيه ممارسة الجنس في فرنسا.

''شوف تيفي'':

في خطوة مثيرة، قررت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون، يحدد سن 15 عاما، ليكون السن الذي سيسمح فيه ممارسة الجنس في فرنسا.

وحسب موقع قناة ''DW'' الألمانية فالحكومة الفرنسيةـ تعتزم سن قانون جديد يتضمن تحديد سن 15 عاما فما فوق كسن قانوني للسماح بممارسة الجنس، وذلك على خلفية صدمة طالت المجتمع الفرنسي بعد قضيتين تتعلقان بممارسة الجنس مع فتاتين بعمر 11 عاما.

وأوضحت القناة عبر موقعها الإلكتروني أن الحكومة الفرنسية، قدمت أمس الثلاثاء، مشروع قانون يتضمن تجريم الجنس مع أشخاص تحت سن 15 سنة، مضيفة بأنه وإذا ما اُقر القانون سيصبح الأول في فرنسا الذي يحدد السن القانونية لممارسة الجنس.

وأكدت القناة بأن فرنسا لا تملك أي تشريع يمنع الجنس مع أطفال تحت سن معين، كما هو الحال في ألمانيا وفي دول أخرى، مبرزة بأن القانون الجديد سيجرم ممارسة الجنس مع أطفال دون سن 15 عاما، لأن هذا العمل يعتبر اغتصابا بنظر القانون.