 بالفيديو.. ريكو يوجه رسالة غير مباشرة لبدر هاري بعد تفوقه على غرغس ﻿
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بالفيديو.. ريكو يوجه رسالة غير مباشرة لبدر هاري بعد تفوقه على غرغس

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 04:21 بالفيديو.. ريكو يوجه رسالة غير مباشرة لبدر هاري بعد تفوقه على غرغس | سبور
بالفيديو.. ريكو يوجه رسالة غير مباشرة لبدر هاري بعد تفوقه على غرغس
وجه ريكو فيرهوفن البطل العالمي في رياضة الكي 1 والكيك بوكسينغ، اليوم الأربعاء، رسالة غير مباشرة لخصمه الأول بدر هاري بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم على البطل المصري غرغس في لقاء مثير.

'' شوف سبور''

وجه ريكو فيرهوفن البطل العالمي في رياضة الكي 1 والكيك بوكسينغ، اليوم الأربعاء، رسالة غير مباشرة لخصمه الأول بدر هاري بعدما تمكن من تحقيق فوز مهم على البطل المصري غرغس في لقاء مثير.

ونشر فيرهوفن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي '' فيسبوك ''، فيديو عن حصته التدريبية رفقة مدربه، يؤكد من خلالها عزيمته في الحفاظ على قوته البدنية استعدادا لمواجهة البطل المغربي بدر هاري.

وتمكن ريكو المعروف بالوحش الهولندي من تحقيق الفوز على بدر هاري بعدما تعرض الأخير لإصابة مباغثة على مستوى اليد أجبرته على إنهاء النزال.

‫شوف تيفي

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شوف سبور بدر هاري ريكو فيرهوفن

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