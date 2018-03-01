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شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 04:00 شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو | حوادث و حقوق
شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو
تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف أربع فتيات، من بينهن قاصرتين، وذلك من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

شـــوف تيفي:

تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف أربع فتيات، من بينهن قاصرتين، وذلك من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر أمني، فإن الموقوفات قمن باعتراض سبيل سيدة في بداية عقدها الثالث ب''سويقة باب دكالة''، والاستيلاء على هاتفها النقال تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالإضافة إلى معطف جلدي.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الأمن المتدخلة قامت باستغلال إفادات المشتكية وباشرت على إثرها أبحاث وتحريات مباشرة وميدانية مكنتها من تحديد هوية الظنينات وإيقافهن بعد وقت وجيز من مرور الحادث حيث تعرفت عليهن المشتكية.

وقد تمت إحالتهن على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرض تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإخضاع الراشدتين لتدابير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرتين تحت المراقبة في أفق تقديم الجميع أمام العدالة.

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شــــوف تيفي المغرب فتيات قاصرتين

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