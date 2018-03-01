انفراد .. المحكمة الابتدائية منحت السراح المؤقت لـ 31 مشجعا رجاويا ولم يحضر سوى 5 منهم للجلسة ﻿

كشف مصدر موثوق به، أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش رفضت منح السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع 24 مشجعا مساندين لفريق الرجاء الرياضي والمعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت مباراة الرجاء

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر موثوق به، أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش رفضت منح السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع 24 مشجعا مساندين لفريق الرجاء الرياضي والمعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت مباراة الرجاء والكوكب المراكشي، بعد غياب 25 مشجعا سبق لهم أن تمتعوا بالسراح المؤقت وتخلفوا عن موعد جلسة يوم أمس الثلاثاء.

وأفادت ذات المصادر، أنه من أصل 31 مشجعا رجاويا تمتعوا بالسراح المؤقت لم يحضر سوى 5 مشجعين منهم لجلسة يوم أمس الثلاثاء، الشيء الذي أجبر المحكمة على رفض مقترح منح السراح لباقي المتهمين والذين بلغ عددهم 24 مشجعا راشدا و 7 قاصرين.

وحسب ذات المصادر، فإن الجلسة القادمة ستجرى يوم الجمعة المقبل خاصة بالقاصرين فقط في حين سيتم تقديم باقي المشجعين الذين بلغ عددهم 24، يوم الثلاثاء القادم.