مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات ''بي إن سبورت'' وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة الفضائية والتعليق بالعربية ﻿

أعلنت إسرائيل، من خلال صفحتها ''إسرائيل تتكلم بالعربية''، مساء يومه الأربعاء، نقل مباريات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل مجانا، لتوجه بذلك ضربة موجعة لمجموعة قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية المحتكرة

''شوف تيفي''

أعلنت إسرائيل، من خلال صفحتها ''إسرائيل تتكلم بالعربية''، مساء يومه الأربعاء، نقل مباريات كأس العالم بروسيا الصيف المقبل مجانا، لتوجه بذلك ضربة موجعة لمجموعة قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية المحتكرة للبث الخاص بهذه البطولة.

وأوضحت الصفحة المذكورة بأنه يمكن لعشاق الرياضة في الدول القريبة من إسرائيل، في الأردن، ولبنان، ومصر، وفي الضفة الغربية من متابعة مباريات المونديال مجانا على قناة مكان الفضائية الإسرائيلية التي ستبث معظم مباريات كأس العالم عبر الأقمار الاصطناعية.

وأوضحت الصفحة الإسرائيلية بأن هيئة البث بإسرائيل، اقتنت حقوق بث المباريات من روسيا هذا الصيف، مؤكدة أن تحليلات طاقم الإعلاميين ستكون باللغة العربية خلال البث.