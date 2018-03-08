ريال مدريد يستغل تواجده بباريس للفوز بعقد نجم فالنسيا ﻿

يسعى فريق ريال مدريد لكرة القدم، لاستغلال تواجده في باريس للدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان بخصوص اللاعب غونزالو غويديس الذي يقدم مستويات مميزة بالدوري الإسباني هذا الموسم.

'' شوف سبور''

يسعى فريق ريال مدريد لكرة القدم، لاستغلال تواجده في باريس للدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان بخصوص اللاعب غونزالو غويديس الذي يقدم مستويات مميزة بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وكشفت تقارير إعلامية، أن إدارة النادي الملكي تعتبر أن غويديس سيكون أفضل بديل للويلزي غاريث بيل الذي باتت أيامه معدودة داخل أروقة النادي الملكي.

ووفقاً لما نقلته صحيفة ''دون بالون'' فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد سافر رفقة الفريق إلى باريس من أجل حسم الصفقة والجلوس على طاولة المفاوضات رفقة ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة النادي الفرنسي لحسم انضمام غويديس للفريق.

وكان باريس سان جيرمان قد أعار اللاعب لصفوف نادي فالنسيا الإسباني الصيف الماضي وقدم مستويات رائعة جعلته محط أنظار العديد من الأندية الكبرى.