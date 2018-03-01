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حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش

بتاريــخ : 8 مارس 2018 / 00:55 حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش | دولي
حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا مغربيا، توصل بإخبارية من السلطات الفرنسية تطالبه بمغادرة التراب الفرنسي وذلك بسبب فشله في مشواره الدراسي بالجامعة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا مغربيا، توصل بإخبارية من السلطات الفرنسية تطالبه بمغادرة التراب الفرنسي وذلك بسبب فشله في مشواره الدراسي بالجامعة.

وأوضح يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان أن الأمر يتعلق بـ ''عماد.ا'' البالغ من العمر 24 سنة، والذي توصل بإنذارين من السلطات الفرنسية بضرورة مغاردة التراب الفرنسي لأنه لم يلتزم بالشروط الخاصة بمنحه الإقامة وبالتحديد الشرط الخاص بالتفوق الدراسي بالجامعة.

وأشار الإدريسي إلى أن المغربي الشاب، رسب في السنة الثالثة بجامعة ''بو'' بالضاحية الباريسية، بسبب عجزه عن التوفيق بين الدراسة والعمل في مجال توزيع ''البيتزا'' وهو ما جعل السلطات الفرنسية تقرر طرده من التراب الفرنسي، مشيرا إلى أن الجمعية ستقف إلى جانب هذا الشاب حتى يواصل مشواره الدراسي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شاب مغربي الإقامة الدراسة

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