صادم وبالأرقام: تحالف ربيع الكرامة يكشف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن واقع المرأة المغربية ﻿

أكد بيان تحالف ربيع الكرامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، أن المغرب يشهد تراجعا لخطاب المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وردة تهدد مكتسبات سنوات من النضال تتبناها أطراف رسمية تعيد إنتاج

''شوف تيفي''

أكد بيان تحالف ربيع الكرامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، أن المغرب يشهد تراجعا لخطاب المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وردة تهدد مكتسبات سنوات من النضال تتبناها أطراف رسمية تعيد إنتاج العنف ضد النساء، وتتطبع معه وتستبعدهن من دائرة القرار.

وأكد البيان الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه على أن المستوى التشريعي، يشير إلى أن المغرب، عرف تداولا لقوانين تهم تزويج الطفلات، عمال وعاملات المنازل ، مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها تلك التي تأوي النساء، قانون العنف ضد النساء، دون الانفتاح على حوار مجتمعي واسع يشمل الجمعيات النسائية والحقوقية التقدمية، بل تجاهلا حتى لمقترحات المؤسسات الوطنية ما جعل المصادق عليه منها يفتقر لمقومات التشريعات التي تحمي النساء من التمييز والعنف.

وأبرز البيان بأن الجانب التشريعي المرتبط بالحقوق الإنسانية للنساء لم يشكل الانتكاسة الوحيدة خلال هذه السنة بل شكلت الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد، وغياب سياسات اقتصادية تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء أيضا منعطفا خطيرا حيث سقطت 15 امرأة من دوار العوامرة بإقليم الصويرة و 4 أخريات بمعبر باب سبتة وانتحرت أمي فتيحة بائعة الخبز والحلويات بالقنيطرة حرقا و تشردت أزيد من 700 امرأة بعمالة مكناس، وكل ذلك نتيجة لسياسة التفقير والتهميش والحكرة التي تعيشها النساء.

ونتاجا لإفلات الجناة من العقاب، يضيف البيان، وبعيدا عن أية حماية لهن سواء بالفضاء العام أو الخاص تعرضت العديد من النساء لانتهاك حقهن في الفضاء العام توجته حادثة الاغتصاب الجماعي لشابة في وضعية إعاقة بحافلة النقل العمومي بالدار البيضاء، ومحاولة تزويج طفلة عمرها لم يتجاوز بعد 12 سنة بتطوان .

وشدد البيان على أن تحالف ربيع الكرامة، جدد تشبثه بالحقوق الإنسانية للنساء، وأكد على كونه جزء من نضال نسوي تقدمي عالمي، يدعم كل حراك يدعو للمساواة بين الجنسين.