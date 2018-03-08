مثير وبالصورة: المعلق المغربي جواد بادة: ''كبير إفريقيا الوداد يحقق فوزا عريضا والرجاء تعذب كثيرا أمام المغمور نواذيبو'' ﻿

نشر جواد بادة المعلق المغربي بقناة ''بي إن سبورت'' القطرية، مساء يومه الأربعاء، تدوينة مثيرة، أشار من خلالها إلى أن كبير إفريقيا الوداد حقق فوزا عريضا جعله قريبا من دور المجموعات بعصبة الأبطال،

''شوف تيفي''

نشر جواد بادة المعلق المغربي بقناة ''بي إن سبورت'' القطرية، مساء يومه الأربعاء، تدوينة مثيرة، أشار من خلالها إلى أن كبير إفريقيا الوداد حقق فوزا عريضا جعله قريبا من دور المجموعات بعصبة الأبطال، بينما تعذب الرجاء كثيرا أمام الفريق الموريتاني المغمور نواذيبو''.

وكتب بادة في تدوينته: '' كبير أفريقيا الوداد الرياضي يحقق فوزا عريضا يقربه من دوري مجموعات عصبة الأبطال. الأحمر يؤكد مرة أخرى أنه لن يتنازل عن لقبه، فيما الدفاع الجديدي يكتفي بفوز صغير سيصعب من مهمته في لقاء العودة. في الكاف فوز تاريخي لأسياد الشرق البراكنة على حساب الإفريقي التونسي والمطلوب منهم الصمود في رادس لخطف التأهل أما الرجاء الرياضي فتعذب كثيرا أمام المغمور نواذيبو مكتفيا بتعادل مخيب يجعل المباراة الثانية غاية في الصعوبة. كل التوفيق للأندية المغربية في لقاءات الإياب''.

وتفاعلت الجماهير المغربية مع هذه التدوينة، حيث عبرت الجماهير الودادية عن إعجابها بجواد بادة، في حين اعتبرت جماهير رجاوية ما كتبه بادة استصغار لفريق الرجاء البيضاوي ولتاريخه الكبير في القارة السمراء.