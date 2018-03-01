عاجل..مولاي حفيظ العلمي يعفي موظفين تابعين لوزارته من مهامهما بعد فضيحة تغيبهما عن العمل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قرر إعفاء موظفين تابعين للوزارة بمراكش بعد فتح تحقيق، حول حقيقة تغيبهما عن دوام العمل.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قرر إعفاء موظفين تابعين للوزارة بمراكش بعد فتح تحقيق، حول حقيقة تغيبهما عن دوام العمل.

وأوضح المصدر ذاته بأن نتائج التحقيق الذي أمر به العلمي أمس الثلاثاء، أكدت تغيب الموظفين عن دوام عملهما، وبالتالي تقرر إعفاؤهما من مهامهما.

وكان بلاغ صادر عن الوزارة المذكورة، قد أكد أن العلمي أعطى تعليماته من أجل فتح تحقيق مستعجل خاص بتغيب موظفين بعد انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، وتوعد بتطبيق العقوبات على الموظفين في حالة ثبوت أي تقصير من جهتهم.