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عاجل وحصري:بعد عودته: ها شحال غادي يبقى المجرد في المغرب وها الشروط اللي تفرضت عليه

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 22:19 عاجل وحصري:بعد عودته: ها شحال غادي يبقى المجرد في المغرب وها الشروط اللي تفرضت عليه | ثقافة و فنون
عاجل وحصري:بعد عودته: ها شحال غادي يبقى المجرد في المغرب وها الشروط اللي تفرضت عليه
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المدة التي سمحت بها السلطات الفرنسية لسعد المجرد للبقاء بالمغرب، تصل لـ 5 أيام، سيكون عليه خلالها الالتزام بالعديد من الشروط.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المدة التي سمحت بها السلطات الفرنسية لسعد المجرد للبقاء بالمغرب، تصل لـ 5 أيام، سيكون عليه خلالها الالتزام بالعديد من الشروط.

وأوضح المصدر ذاته بأن السلطات الفرنسية، سمحت للمجرد بالعودة إلى المغرب وفرضت عليه شروطا من بينها عدم الإدلاء بأي تصريح، أو عقد ندوة أو إحياء حفلة.

وأبرز ذات المصدر بأن سعد المجرد، سيكون لزاما عليه تسليم جواز سفره مرة أخرى للسلطات الفرنسية بعد عودته إلى فرنسا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن إخلال سعد المجرد بهذه الشروط ستجعله مهددا بالعودة إلى السجن.

ومن جهة أخرى، أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن موافقة السلطات الفرنسية على العودة المؤقتة للمجرد إلى المغرب، أثار استياء وغضب هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''. 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد لورا بريول السلطات الفرنسية

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