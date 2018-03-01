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جوفنتوس تتأهل إلى دور الربع من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 22:15 جوفنتوس تتأهل إلى دور الربع من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام | سبور
جوفنتوس تتأهل إلى دور الربع من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام
تمكن فريق جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، من ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام في ملعب ويمبلي بهدفين مقابل هدف واحد.

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تمكن فريق جوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، من ضمان التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على توتنهام في ملعب ويمبلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح فريق توتنهام حصة التسجيل في الدقيقة 39 بعد هجمة سريعة من الجهة اليمنى، بواسطة اللاعب سون هيونج مين الذي وضعها بسهولة في مرمى بوفون ليتقدم بهدف نظيف.

وفي بداية الشوط الثاني شهدت المباراة الكثير من التدخلات الخشنة، وأشهر الحكم البولندي العديد من البطاقات الصفراء للاعبي كلا الفريقين.

وعند الدقيقة 64 ومن عرضية من الجهة اليمنى من كوستا، وصلت الكرة لسامي خضيرة الذي مهدها لغونزالو هيغوايين، والذي أسكنها الشباك، و في الدقيقة 66 أضاف الفريق الإيطالي الهدف الثاني بعد تمريرة من هيغوايين وصلت له خلف الدفاع وأنهى الأرجنتيني الكرة في شباك هوغو لوريس.

 

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