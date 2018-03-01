محاولة السطو على 3 ملايير من محكمة بالرباط والقضية فيها بارون المخدرات الشهير ''الشعيري'' ﻿

تفجرت فضيحة محاولة سطو على حوالي ثلاثة ملايير من صندوق المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، عن طريق التدليس، لفائدة البارون الدولي الشهير ب ''الشعيري''، الذي أوقفته عناصر الشرطة قبل شهرين وسط حفل زفاف

''شوف تيفي''

تفجرت فضيحة محاولة سطو على حوالي ثلاثة ملايير من صندوق المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، عن طريق التدليس، لفائدة البارون الدولي الشهير ب ''الشعيري''، الذي أوقفته عناصر الشرطة قبل شهرين وسط حفل زفاف بالفنيدق.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فقد استقدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، البارون من داخل السجن، واستمعت إليه في محاضر رسمية، حول محاولة محام مشطب عليه من هيئة تطوان، السطو على المبلغ باعتماد وثيقة تنازل مزورة لفائدته، فنفى الموقوف علمه بالتزوير وتنازل خصمه له قصد استخراج المبلغ من صندوق المحكمة، فيما استدعى المحققون المحامي المعزول، ثلاث مرات للحضور إلى مقر التحقيق دون جدوى، بعدما أظهر مقال الدعوى القضائية أن المحامي ناب عن البارون وخصمه في الوقت نفسه، ما يشكل خطأ جسيما.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف لليومية أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فوتت المبلغ المالي للمحكمة الإدارية لفائدة صاحب قطعة أرضية بالفنيدق تبلغ مساحتها حوالي هكتارين ونصف هكتار في قضية نزع الملكية لفائدة المنفعة العامة.