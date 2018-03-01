 ياربي السلامة..جزار قطع يد ابنه بسبب مشاهدته للأفلام الإباحية+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة | دولي

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان | ثقافة و فنون

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا | دولي

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو | حوادث و حقوق

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو

خطير.. كار غادي فوق 120 كلم في الساعة بالطريق السيار مابين تمارة والرباط‎ | حوادث و حقوق

خطير.. كار غادي فوق 120 كلم في الساعة بالطريق السيار مابين تمارة والرباط‎

بالفيديو...سعد المجرد فرحان وسط ملعب حديقة الأمراء بباريس خلال مباراة باري سان جيرمان وريال مدريد | ثقافة و فنون

بالفيديو...سعد المجرد فرحان وسط ملعب حديقة الأمراء بباريس خلال مباراة باري سان جيرمان وريال مدريد

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات بي إن سبورت وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة الفضائية والتعليق بالعربية | دولي

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات ''بي إن سبورت'' وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش | دولي

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة مغربي في عمر الزهور بإسبانيا | دولي

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة مغربي في عمر الزهور بإسبانيا

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

ياربي السلامة..جزار قطع يد ابنه بسبب مشاهدته للأفلام الإباحية+فيديو

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 22:02 ياربي السلامة..جزار قطع يد ابنه بسبب مشاهدته للأفلام الإباحية+فيديو | دولي
ياربي السلامة..جزار قطع يد ابنه بسبب مشاهدته للأفلام الإباحية+فيديو
قام جزار هندي، نهاية الأسبوع المنصرم، بقطع يد ابنه اليمنى، وذلك لمعاقبته على مشاهدته للأفلام الإباحية على الهاتف المحمول، وأيضا بسبب رفضه التخلي عن هذا الهاتف.

''شوف تيفي''

قام جزار هندي، نهاية الأسبوع المنصرم، بقطع يد ابنه اليمنى، وذلك لمعاقبته على مشاهدته للأفلام الإباحية على الهاتف المحمول، وأيضا بسبب رفضه التخلي عن هذا الهاتف.

وحسب ما كشف عنه موقع '' khabar.ndtv'' الهندي أمس الثلاثاء، فإن الأب المدعو ''قايوم قريشي'' البالغ من العمر 45 عامًا، حاول إقناع ابنه ''خالد'' البالغ من العمر 18 سنة بالتوقف عن مشاهدته للأفلام الإباحية، إلا أن هذا الأخير الذي أصبح مدمنا على هذه الأفلام رفض التخلي عن هاتفه.

وأشار الموقع الهندي أن الأب دخل في نقاش حاد مع ابنه ليقوم في لحظة غضب بقطع اليد اليمنى له، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت الأب بينما تم نقل الابن الذي فقد يده إلى المستشفى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأفلام الإباحية الشرطة الهاتف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة | دولي

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا | دولي

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات بي إن سبورت وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة الفضائية والتعليق بالعربية | دولي

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات ''بي إن سبورت'' وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة الفضائية والتعليق بالعربية

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش | دولي

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فسنة 2018.. رجل مغربي عايش وسط أكبر مزبلة فتطوان..كياكل من الزبل و كيسخن فالشتاء من الزبل | حالة خاصة
منذ 4 ساعات

فسنة 2018.. رجل مغربي عايش وسط أكبر مزبلة فتطوان..كياكل من الزبل و كيسخن فالشتاء من الزبل

قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس يُراسل زوجته | حصاد اليوم

قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس يُراسل زوجته

من بركان..الظلمي حاضر في تكريم المرحوم عبد القادر البرازي..كنواعدكم أن المغرب غادي يدوز للدورالأول في مونديال روسيا2018 | خارج البلاطو

من بركان..الظلمي حاضر في تكريم المرحوم عبد القادر البرازي..كنواعدكم أن المغرب غادي يدوز للدورالأول في مونديال روسيا2018

التفاصيل الكاملة الخاصة بجريمة قتل واغتصاب طفلة بمراكش | خبر اليوم

التفاصيل الكاملة الخاصة بجريمة قتل واغتصاب طفلة بمراكش

﻿

آخر المستجدات

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة | دولي
منذ 38 دقيقة

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان | ثقافة و فنون

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا | دولي

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو | حوادث و حقوق

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.