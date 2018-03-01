ياربي السلامة..جزار قطع يد ابنه بسبب مشاهدته للأفلام الإباحية+فيديو ﻿

قام جزار هندي، نهاية الأسبوع المنصرم، بقطع يد ابنه اليمنى، وذلك لمعاقبته على مشاهدته للأفلام الإباحية على الهاتف المحمول، وأيضا بسبب رفضه التخلي عن هذا الهاتف.

''شوف تيفي''

قام جزار هندي، نهاية الأسبوع المنصرم، بقطع يد ابنه اليمنى، وذلك لمعاقبته على مشاهدته للأفلام الإباحية على الهاتف المحمول، وأيضا بسبب رفضه التخلي عن هذا الهاتف.

وحسب ما كشف عنه موقع '' khabar.ndtv'' الهندي أمس الثلاثاء، فإن الأب المدعو ''قايوم قريشي'' البالغ من العمر 45 عامًا، حاول إقناع ابنه ''خالد'' البالغ من العمر 18 سنة بالتوقف عن مشاهدته للأفلام الإباحية، إلا أن هذا الأخير الذي أصبح مدمنا على هذه الأفلام رفض التخلي عن هاتفه.

وأشار الموقع الهندي أن الأب دخل في نقاش حاد مع ابنه ليقوم في لحظة غضب بقطع اليد اليمنى له، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت الأب بينما تم نقل الابن الذي فقد يده إلى المستشفى.