بالصورة..بعد عودة ابنه للمغرب: ها شنو قال البشير عبدو على ولدو سعد المجرد ﻿

بعد دقائق من عودة ابنه إلى المغرب، تفاعل الفنان البشير عبدو عبر صفحته بالفيسبوك، بتدوينة، أعلن من خلالها عن موعد إطلاق ابنه سعد المجرد لكليب أغنيته الجديدة ''غزالي غزالي''.

''شوف تيفي''

بعد دقائق من عودة ابنه إلى المغرب، تفاعل الفنان البشير عبدو عبر صفحته بالفيسبوك، بتدوينة، أعلن من خلالها عن موعد إطلاق ابنه سعد المجرد لكليب أغنيته الجديدة ''غزالي غزالي''.

وكتب لبشير عبدو في تدوينته: '' ترقبوا جديد ولدي مطرب الشباب سعد المجرد الذي سيطرح يوم الجمعة ال 9 مارس على شكل فيديو كليب بعنوان «غزالي غزالي » الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب إن شاء الله''.

تجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد، عاد قبل قليل من يومه الأربعاء، إلى المغرب قادما من العاصمة الفرنسية باريس، بعد أكثر من سنة ونصف من الانتظار.