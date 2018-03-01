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توقيف الشاب المتورط في محاولة السطو على وكالة بنكية ببني ملال

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 20:53 توقيف الشاب المتورط في محاولة السطو على وكالة بنكية ببني ملال | حوادث و حقوق
توقيف الشاب المتورط في محاولة السطو على وكالة بنكية ببني ملال
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية.

''شوف تيفي'':

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح ولاية أمن بني ملال كانت قد عاينت، صباح أمس الثلاثاء، محاولة سرقة بالكسر استهدفت إحدى الوكالات البنكية بالمدينة، حيث أوضحت المشاهدات المكانية أن المشتبه به المفترض أقدم على اقتلاع جزء من الباب الزجاجي للوكالة ليلا وحاول كسر الخزنة الحديدية للشباك الالكتروني، لكن بدون جدوى.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية مدعومة بالخبرات العلمية والتقنية قد أسفرت عن تشخيص هوية مرتكب هذا الفعل الاجرامي وتوقيفه.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

 

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