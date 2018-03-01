 هــام للسائقين..اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون ﻿
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هــام للسائقين..اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 20:51 هــام للسائقين..اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون | مجتمع
هــام للسائقين..اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون
أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأنه من المنتظر أن تسجل اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون( الطريق الوطنية رقم 13) بسبب إنجاز طريق منحرف

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأنه من المنتظر أن تسجل اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون( الطريق الوطنية رقم 13) بسبب إنجاز طريق منحرف موضعي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الأربعاء أنه بعد أن مكنت التدخلات بتعاون مع السلطات المحلية من التدبير الجيد لحركة السير بالتناوب أحادي المسار على هذا المقطع عقب الأضرار التي تسببت فيها التساقطات المطرية الكثيفة، تم إحداث لجنة تقنية على وجه السرعة مكونة من مسؤولين مركزيين لمديرية الطرق ومسؤولين جهويين بطنجة ومسؤولين إقليميين بوزان لبحث التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها،وذلك بانجاز طريق منحرف موضعي من خلال توسعة الطريق من جانب المنحدر الشيء الذي سيؤدي إلى اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة ، وكذا وضع الحلول الكفيلة لاستعادة مستوى الخدمة الأولي للطريق الوطنية رقم 13.

وكانت التساقطات المطرية الكثيفة التي عرفتها أقاليم شفشاون ووزان والعرائش والحسيمة وتاونات ابتداء من 28 فبراير المنصرم ، قد أدت إلى حدوث فيضانات بمجموعة من الأودية والشعاب وتسجيل اضطرابات في حركة السير على بعض المحاور الطرقية.

وقد بلغت التساقطات في إقليم وزان مستوى قياسيا بلغ 150 ملم خلال الستة أيام الماضية حيث ارتفع منسوب مياه وادي زندولة مما أدى إلى حفر جنبات الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى النقطة الكيلومترية 84 ''المقطع الرابط بين وزان وشفشاون'' وانهيار جزء من قارعة هذه الطريق مما أدى إلى اضطرابات في حركة السير على هذا المقطع الطرقي ابتداء من صبيحة الإثنين الماضي. وأشار المصدر نفسه ،إلى أنه مباشرة بعد بداية هذه الاضطرابات، تجندت فرق الصيانة الطرقية التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بوزان من أجل وضع علامات التشوير اللازمة من الجهتين لضمان سلامة مستعملي الطريق، ووضع حارسين على مستوى اتجاهي هذا المقطع، والمراقبة المستمرة لوضعية الطريق.

وأكدت الوزارة أن هذه التدخلات بتعاون مع السلطات المحلية مكنت من التدبير الجيد لحركة السير بالتناوب أحادي المسار.

و جددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24ساعةعلى 24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق ، كما تدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية، والتطبيق الجديد ''طريقي '' الخاص بالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الطرق على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17

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المغرب شوف تيفي الطريق المواطنين شفشاون وزارة التجهيز والنقل

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