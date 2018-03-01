البنزرتي: كنا خائفين من الإصابات و اللاعبون أظهروا شخصية الفريق ﻿

قال فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي ، ''إن اللاعبين ظهروا بمستوى ضعيف خلال الشوط الأول من المباراة أمام الفريق الإيفواري برسم الدور الأول من البطولة الإفريقية''.

''شوف سبور '' عبدالغفور ضرار

قال فوزي البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي ، ''إن اللاعبين ظهروا بمستوى ضعيف خلال الشوط الأول من المباراة أمام الفريق الإيفواري برسم الدور الأول من البطولة الإفريقية''.

وأضاف المدرب التونسي ، ''في الجولة الثانية ظهر اللاعبون بمستوى جيد جدا ، حيث أظهروا الثقة بالنفس و شخصية الفريق الفائز بالكأس الإفريقية''.

وأوضح البنزرتي، ''في البداية كنا خائفين من الإصابات بسبب كثرة المباريات ، بعدما لعبنا يوم الأحد الماضي مباراة في البطولة الاحترافية، إلا أن اللاعبين تغلبوا على ذلك''.