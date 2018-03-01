 عــاجل و انفراد..في هذه اللحظات..وصول سعد لمجرد إلى المغرب بعد حوالي سنة و نصف من الغربة بفرنسا بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية ﻿
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عــاجل و انفراد..في هذه اللحظات..وصول سعد لمجرد إلى المغرب بعد حوالي سنة و نصف من الغربة بفرنسا بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 20:38 عــاجل و انفراد..في هذه اللحظات..وصول سعد لمجرد إلى المغرب بعد حوالي سنة و نصف من الغربة بفرنسا بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية | ثقافة و فنون
عــاجل و انفراد..في هذه اللحظات..وصول سعد لمجرد إلى المغرب بعد حوالي سنة و نصف من الغربة بفرنسا بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية
علمت'' شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد وصل في هذه الأثناء من يومه الأربعاء، إلى المغرب بعد غربة دامت حوالي من سنة و نصف بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية

شــوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد وصل في هذه الأثناء من يومه الأربعاء، إلى المغرب بعد غربة دامت حوالي من سنة و نصف بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية

ووصل لمجرد الذي حصل في قضيته على السراح المؤقت،على السابعة و خمس دقائق إلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، قادما من باريس بعد حصوله على ترخيص من المحكمة العليا بباريس.

ونشر لمجرد يوم الإثنين الماضي، عبر حسابه بالإنستغرام”، تدوينة قال فيها: “أودّ أحبائي أن أشارككم خبر عودتي المؤقتة إلى بلدي المغرب، خلال الأيام المقبلة، إن شاء الله، وسوف اغتنم هذه الفرصة كي أطرح عملي الجديد “غزالي غزالي” من وطني الحبيب . أحبكم”.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب سعد لمجرد وصول مطار محمد الخامس انستغرام

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