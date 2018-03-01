عــاجل و انفراد..في هذه اللحظات..وصول سعد لمجرد إلى المغرب بعد حوالي سنة و نصف من الغربة بفرنسا بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد وصل في هذه الأثناء من يومه الأربعاء، إلى المغرب بعد غربة دامت حوالي من سنة و نصف بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية

شــوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' أن الفنان المغربي سعد لمجرد وصل في هذه الأثناء من يومه الأربعاء، إلى المغرب بعد غربة دامت حوالي من سنة و نصف بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية

ووصل لمجرد الذي حصل في قضيته على السراح المؤقت،على السابعة و خمس دقائق إلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، قادما من باريس بعد حصوله على ترخيص من المحكمة العليا بباريس.

ونشر لمجرد يوم الإثنين الماضي، عبر حسابه بالإنستغرام”، تدوينة قال فيها: “أودّ أحبائي أن أشارككم خبر عودتي المؤقتة إلى بلدي المغرب، خلال الأيام المقبلة، إن شاء الله، وسوف اغتنم هذه الفرصة كي أطرح عملي الجديد “غزالي غزالي” من وطني الحبيب . أحبكم”.