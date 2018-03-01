 الوداد يمطر شباك خصمه الإفواري بـ7 أهداف والحداد يُبدع تحت الأمطار بمركب محمد الخامس ﻿
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الوداد يمطر شباك خصمه الإفواري بـ7 أهداف والحداد يُبدع تحت الأمطار بمركب محمد الخامس

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 20:33 الوداد يمطر شباك خصمه الإفواري بـ7 أهداف والحداد يُبدع تحت الأمطار بمركب محمد الخامس | سبور
الوداد يمطر شباك خصمه الإفواري بـ7 أهداف والحداد يُبدع تحت الأمطار بمركب محمد الخامس
تمكن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل من يومه الأربعاء، من تحقيق فوز كبير على ضيفه ويليامسفيلي الإفواري، برسم إياب الدور الثاني من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية بنتيجة 7 أهداف مقابل

'' شوف سبور''

تمكن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل من يومه الأربعاء، من تحقيق فوز كبير على ضيفه ويليامسفيلي الإفواري، برسم إياب الدور الثاني من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

وافتتح فريق ويليامسفيلي حصة التسجيل مبكرا عن طريق اللاعب جان ويلي ندا في الدقيقة الثالثة، ليعادل محمد أولاد بعد 3 دقائق فقط بعد تمرير محكمة من محمد الناهيري، ليضيف أمين تغزوي هدف التقدم للفريق الأحمر في الدقيقة 16، وعاد الفريق الإفواري في النتيجة عن طريق اللاعب جان فرانسيس خلال الدقيقة 36.

وعرفت الجولة الثانية، اندفاع قوي للاعبي فريق الوداد البيضاوي ليتمكنوا من إضافة 5 أهداف رائعة عن طريق كل من محمد الناهيري وأمين تيغزوي وإسماعيل الحداد في ثلاثة مناسبات في الدقائق 52 و 62 و 74 و 90 و92.

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شوف سبور المغرب الوداد عصبة الأبطال الإفريقية ويليامسفيلي

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