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بعد فاس..بوليسي بالرباط تعرض لاعتداء خطير من طرف مريض نفسي

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 20:18 بعد فاس..بوليسي بالرباط تعرض لاعتداء خطير من طرف مريض نفسي | حوادث و حقوق
بعد فاس..بوليسي بالرباط تعرض لاعتداء خطير من طرف مريض نفسي
علم لدى ولاية أمن الرباط أن شرطيا، برتبة حارس أمن، تعرض لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه النظامية بأحد المدارات الطرقية بمنطقة يعقوب المنصور بمدينة الرباط.

شـــوف تيفي:

علم لدى ولاية أمن الرباط أن شرطيا، برتبة حارس أمن، تعرض لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه النظامية بأحد المدارات الطرقية بمنطقة يعقوب المنصور بمدينة الرباط.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن شخصا في وضعية نفسية غير طبيعية فاجأ الشرطي من الخلف، دون سبب ظاهر أو منطقي، وعرضه لطعنة في الظهر بواسطة سكين، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات ودوافع ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

 

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