نجم المنتخب المغربي يغيب عن مباراتي صربيا و أوزبكستان ﻿

خلفت إصابة متوسط ميدان فاينورد الهولندي كريم الأحمدي التي تعرض لها مؤخرا في الدوري الهولندي، قلق الناخب الوطني هيرفي رونار، من عدم مشاركة نجم المنتخب الوطني في مباراتي صربيا و أوزبكستان يومي 23 و27

''شوف سبور''

خلفت إصابة متوسط ميدان فاينورد الهولندي كريم الأحمدي التي تعرض لها مؤخرا في الدوري الهولندي، قلق الناخب الوطني هيرفي رونار، من عدم مشاركة نجم المنتخب الوطني في مباراتي صربيا و أوزبكستان يومي 23 و27 مارس الحالي، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكدت صحيفة الصباح في عدد اليوم الأربعاء ، أن هيرفي رونار طلب من طبيب المنتخب الوطني عبد الرزاق هيفتي، تقريرا مفصلا حول إصابة الأحمدي، حيث ينتظر هيفتي تقرير طاقم فاينورد الهولندي حول إصابة الدولي المغربي، وذلك لمعرفة درجة خطورتها، وعما إذا كانت ستحول دون مشاركته في مباراتي صربيا و أوزبكستان.