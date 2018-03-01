عــاجل و هام ..استخلاص واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ما بين 19 و23 مارس الجاري ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المرحلة الثانية المتعلقة باستخلاص واجبات الحج لموسم 1439 هـ ستنطلق، بمكاتب (بريد بنك) بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من 19 إلى 23 مارس الجاري.

شـــوف تيفي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المرحلة الثانية المتعلقة باستخلاص واجبات الحج لموسم 1439 هـ ستنطلق، بمكاتب (بريد بنك) بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من 19 إلى 23 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة، في بلاغ إلى المواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار، حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا واجبات الحج لموسم 1439 هـ في المرحلة الأولى لسبب من الأسباب، أن واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ستؤدى دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها بتنظيم الحج.