 عــاجل و هام ..استخلاص واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ما بين 19 و23 مارس الجاري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة | دولي

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان | ثقافة و فنون

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا | دولي

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو | حوادث و حقوق

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو

خطير.. كار غادي فوق 120 كلم في الساعة بالطريق السيار مابين تمارة والرباط‎ | حوادث و حقوق

خطير.. كار غادي فوق 120 كلم في الساعة بالطريق السيار مابين تمارة والرباط‎

بالفيديو...سعد المجرد فرحان وسط ملعب حديقة الأمراء بباريس خلال مباراة باري سان جيرمان وريال مدريد | ثقافة و فنون

بالفيديو...سعد المجرد فرحان وسط ملعب حديقة الأمراء بباريس خلال مباراة باري سان جيرمان وريال مدريد

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات بي إن سبورت وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة الفضائية والتعليق بالعربية | دولي

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات ''بي إن سبورت'' وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش | دولي

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة مغربي في عمر الزهور بإسبانيا | دولي

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة مغربي في عمر الزهور بإسبانيا

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

عــاجل و هام ..استخلاص واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ما بين 19 و23 مارس الجاري

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 19:24 عــاجل و هام ..استخلاص واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ما بين 19 و23 مارس الجاري | مجتمع
عــاجل و هام ..استخلاص واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ما بين 19 و23 مارس الجاري
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المرحلة الثانية المتعلقة باستخلاص واجبات الحج لموسم 1439 هـ ستنطلق، بمكاتب (بريد بنك) بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من 19 إلى 23 مارس الجاري.

شـــوف تيفي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المرحلة الثانية المتعلقة باستخلاص واجبات الحج لموسم 1439 هـ ستنطلق، بمكاتب (بريد بنك) بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من 19 إلى 23 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة، في بلاغ إلى المواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار، حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا واجبات الحج لموسم 1439 هـ في المرحلة الأولى لسبب من الأسباب، أن واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ستؤدى دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها بتنظيم الحج.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب حج موسم مغاربة مواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالأرقام: تحالف ربيع الكرامة يكشف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن واقع المرأة المغربية | مجتمع

صادم وبالأرقام: تحالف ربيع الكرامة يكشف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عن واقع المرأة المغربية

هــام للسائقين..اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون | مجتمع

هــام للسائقين..اضطرابات في حركة السير خلال 48 ساعة القادمة على المقطع الطرقي بين وزان وشفشاون

مثير وبالصور..فتاة مغربية محجبة زوينة بزاف تبرعت بكامل أعضائها | مجتمع

مثير وبالصور..فتاة مغربية محجبة زوينة بزاف تبرعت بكامل أعضائها

مؤلم وبالصور..هذه هي نتائج العلاقات غير الشرعية: متشردة شدها المخاض وبغات تولد وسط أشهر ساحة بالبيضاء | مجتمع

مؤلم وبالصور..هذه هي نتائج العلاقات غير الشرعية: متشردة شدها المخاض وبغات تولد وسط أشهر ساحة بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فسنة 2018.. رجل مغربي عايش وسط أكبر مزبلة فتطوان..كياكل من الزبل و كيسخن فالشتاء من الزبل | حالة خاصة
منذ 4 ساعات

فسنة 2018.. رجل مغربي عايش وسط أكبر مزبلة فتطوان..كياكل من الزبل و كيسخن فالشتاء من الزبل

قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس يُراسل زوجته | حصاد اليوم

قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس يُراسل زوجته

من بركان..الظلمي حاضر في تكريم المرحوم عبد القادر البرازي..كنواعدكم أن المغرب غادي يدوز للدورالأول في مونديال روسيا2018 | خارج البلاطو

من بركان..الظلمي حاضر في تكريم المرحوم عبد القادر البرازي..كنواعدكم أن المغرب غادي يدوز للدورالأول في مونديال روسيا2018

التفاصيل الكاملة الخاصة بجريمة قتل واغتصاب طفلة بمراكش | خبر اليوم

التفاصيل الكاملة الخاصة بجريمة قتل واغتصاب طفلة بمراكش

﻿

آخر المستجدات

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة | دولي
منذ 39 دقيقة

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان | ثقافة و فنون

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا | دولي

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو | حوادث و حقوق

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.