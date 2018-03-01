هكذا ردت وزارة الصحة بعد شرملة عاملة بمستشفى الحسن الثاني بفاس والاعتداء على مدير مستشفى بسلا ﻿

أدانت وزارة الصحة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له (ع.ب) مدير المركز الاستشفائي بسلا، أمس الثلاثاء 6 مارس 2018، وما تعرضت له (ز.د) من اعتداء بشع خلال مزاولتها لعملها كتقنية للأشعة بمصلحة المستعجلات بمستشفى

''شوف تيفي''

أدانت وزارة الصحة الاعتداء الشنيع الذي تعرض له (ع.ب) مدير المركز الاستشفائي بسلا، أمس الثلاثاء 6 مارس 2018، وما تعرضت له (ز.د) من اعتداء بشع خلال مزاولتها لعملها كتقنية للأشعة بمصلحة المستعجلات بمستشفى التخصصات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس مساء يوم الإثنين 5 مارس 2018، وكذلك الاعتداء الذي تعرضت له الممرضة (و.ح) يوم الإثنين 26 فبراير 2018 خلال قيامها بواجبها المهني بمصلحة المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط، الأمر الذي خلق جوا من الرعب والفزع لدى المواطنين والمرضى والعاملين بهذه المؤسسات الصحية، وأثار استياء كبيرا لدى المهنيين.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أن مهنيي الصحة هم الركائز الأساسية التي تعتمدها الوزارة في تنفيذ برامجها وضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين، ولهذا فهي تدين بشدة هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات اللامسؤولة، وتعلن أنه في إطار مؤازرتها للأطر الصحية ضحايا هذه الاعتداءات السافرة، اتخذت إجراءات مسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال.

وأكدت الوزارة بأنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف قاسية، ليل نهار وعلى مدار سائر أيام الأسبوع، لضمان سير المرفق العمومي وتوفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين.