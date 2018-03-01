 مُثـــير..قطر في ورطة بعد وصول أميرها إلى بــلجيكا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة | دولي

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان | ثقافة و فنون

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا | دولي

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو | حوادث و حقوق

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو

خطير.. كار غادي فوق 120 كلم في الساعة بالطريق السيار مابين تمارة والرباط‎ | حوادث و حقوق

خطير.. كار غادي فوق 120 كلم في الساعة بالطريق السيار مابين تمارة والرباط‎

بالفيديو...سعد المجرد فرحان وسط ملعب حديقة الأمراء بباريس خلال مباراة باري سان جيرمان وريال مدريد | ثقافة و فنون

بالفيديو...سعد المجرد فرحان وسط ملعب حديقة الأمراء بباريس خلال مباراة باري سان جيرمان وريال مدريد

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات بي إن سبورت وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة الفضائية والتعليق بالعربية | دولي

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات ''بي إن سبورت'' وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش | دولي

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة مغربي في عمر الزهور بإسبانيا | دولي

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لحياة مغربي في عمر الزهور بإسبانيا

الخيط الأبيض من الأسود في قضية بوعشرين

مُثـــير..قطر في ورطة بعد وصول أميرها إلى بــلجيكا

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 17:49 مُثـــير..قطر في ورطة بعد وصول أميرها إلى بــلجيكا | دولي
مُثـــير..قطر في ورطة بعد وصول أميرها إلى بــلجيكا
'' تشجيع السياسات المتطرفة والداعمة للإرهاب'' : هكذا وصفت جمعية المبادرات المواطنة لإسلام بلجيكا و هي منظمة عضو بالتحالف الدولي للسلام والتنمية، زيارة أمير قطر إلى بلجيكا واستقباله رفقة وفده من طرف

شـــوف تيفي:

 

'' تشجيع السياسات المتطرفة والداعمة للإرهاب'' : هكذا وصفت جمعية المبادرات المواطنة لإسلام بلجيكا و هي منظمة عضو بالتحالف الدولي للسلام والتنمية، زيارة أمير قطر إلى بلجيكا واستقباله رفقة وفده من طرف السلطات البلجيكية، معبرة عن استيائها العميق من هذه الزيارة.

و قالت الجمعية في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه'' يومه الأربعاء، أنها راسلت الوزير الأول البلجيكي للتعبير عن استيائها العميق من هذه الزيارة، كما راسلت رؤساء الأحزاب البلجيكية الممثلة في البرلمان الفيدرالي للتنبيه لخطورة تطبيع علاقات بلجيكا مع ''دولة داعمة للتطرف والإرهاب''.

كما راسلت الجمعية الرأي العام البلجيكي من خلال جل الصحف الوطنية البلجيكية، مؤكدة ضمن رسائلها وبلاغاتها عن تشبثها ب''النضال ضد تمدد تيار الاخوان المسلمين الاجرامي بأوروبا، المدعوم من دولة قطر''.

وعبرت الجمعية لرئيس الحكومة البلجيكية، عن خطورة المبادرة التي اتخذها عبر استقبال شخصية مثيرة للجدل، معتبرة زيارة أمير قطر لبلجيكا متناقضة مع السياسة التي تنهجها بلجيكا ''لمواجهة التطرف والإرهاب''.

و ختمت الجمعية بلاغها بالقول، أنها لن تكتفي ببلاغها التنديدي هذا، بل ستعمل ''مع الجمعيات والمؤسسات البلجيكية من أجل وقف الزحف القطري داخل تراب المملكة البلجيكة''.

وكما هو معلوم فقد حل البارحة بالديار البلجيكية امير قطر، على رأس وفد كبير من الشخصيات ورجال الأعمال القطريين والتقى الأمير بمقر الحكومة البلجيكية بالوزير الأول البلجيكي وأجرى معه محادثات ذات طابع سياسي و اقتصادي وأمني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب قطر بلجيكا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة | دولي

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا | دولي

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات بي إن سبورت وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة الفضائية والتعليق بالعربية | دولي

مثير وبالصورة.. إسرائيل تصدم قنوات ''بي إن سبورت'' وتنقل كأس العالم بروسيا مجانا على هذه القناة الفضائية والتعليق بالعربية

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش | دولي

حصري..السلطات الفرنسية تهدد طالبا مغربيا بالطرد من التراب الفرنسي وها علاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فسنة 2018.. رجل مغربي عايش وسط أكبر مزبلة فتطوان..كياكل من الزبل و كيسخن فالشتاء من الزبل | حالة خاصة
منذ 4 ساعات

فسنة 2018.. رجل مغربي عايش وسط أكبر مزبلة فتطوان..كياكل من الزبل و كيسخن فالشتاء من الزبل

قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس يُراسل زوجته | حصاد اليوم

قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس يُراسل زوجته

من بركان..الظلمي حاضر في تكريم المرحوم عبد القادر البرازي..كنواعدكم أن المغرب غادي يدوز للدورالأول في مونديال روسيا2018 | خارج البلاطو

من بركان..الظلمي حاضر في تكريم المرحوم عبد القادر البرازي..كنواعدكم أن المغرب غادي يدوز للدورالأول في مونديال روسيا2018

التفاصيل الكاملة الخاصة بجريمة قتل واغتصاب طفلة بمراكش | خبر اليوم

التفاصيل الكاملة الخاصة بجريمة قتل واغتصاب طفلة بمراكش

﻿

آخر المستجدات

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة | دولي
منذ 39 دقيقة

صادم..مشروع قانون يسمح بممارسة الجنس ابتداء من سن 15 سنة

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان | ثقافة و فنون

بالصورة.. حمزة لبيض ينشر صورة له وهو طفل صغير.. شوفو كيفاش كان

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا | دولي

مهاجر مغربي يلقى مصرعه على يد زميله بإسبانيا

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو | حوادث و حقوق

شدوهم.. 4 ديال البنات حصلوهم كيشفرو بالجناوة فمراكش وهاشنو كيلبسو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.