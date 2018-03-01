مُثـــير..قطر في ورطة بعد وصول أميرها إلى بــلجيكا ﻿

'' تشجيع السياسات المتطرفة والداعمة للإرهاب'' : هكذا وصفت جمعية المبادرات المواطنة لإسلام بلجيكا و هي منظمة عضو بالتحالف الدولي للسلام والتنمية، زيارة أمير قطر إلى بلجيكا واستقباله رفقة وفده من طرف

شـــوف تيفي:

'' تشجيع السياسات المتطرفة والداعمة للإرهاب'' : هكذا وصفت جمعية المبادرات المواطنة لإسلام بلجيكا و هي منظمة عضو بالتحالف الدولي للسلام والتنمية، زيارة أمير قطر إلى بلجيكا واستقباله رفقة وفده من طرف السلطات البلجيكية، معبرة عن استيائها العميق من هذه الزيارة.

و قالت الجمعية في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه'' يومه الأربعاء، أنها راسلت الوزير الأول البلجيكي للتعبير عن استيائها العميق من هذه الزيارة، كما راسلت رؤساء الأحزاب البلجيكية الممثلة في البرلمان الفيدرالي للتنبيه لخطورة تطبيع علاقات بلجيكا مع ''دولة داعمة للتطرف والإرهاب''.

كما راسلت الجمعية الرأي العام البلجيكي من خلال جل الصحف الوطنية البلجيكية، مؤكدة ضمن رسائلها وبلاغاتها عن تشبثها ب''النضال ضد تمدد تيار الاخوان المسلمين الاجرامي بأوروبا، المدعوم من دولة قطر''.

وعبرت الجمعية لرئيس الحكومة البلجيكية، عن خطورة المبادرة التي اتخذها عبر استقبال شخصية مثيرة للجدل، معتبرة زيارة أمير قطر لبلجيكا متناقضة مع السياسة التي تنهجها بلجيكا ''لمواجهة التطرف والإرهاب''.

و ختمت الجمعية بلاغها بالقول، أنها لن تكتفي ببلاغها التنديدي هذا، بل ستعمل ''مع الجمعيات والمؤسسات البلجيكية من أجل وقف الزحف القطري داخل تراب المملكة البلجيكة''.

وكما هو معلوم فقد حل البارحة بالديار البلجيكية امير قطر، على رأس وفد كبير من الشخصيات ورجال الأعمال القطريين والتقى الأمير بمقر الحكومة البلجيكية بالوزير الأول البلجيكي وأجرى معه محادثات ذات طابع سياسي و اقتصادي وأمني.