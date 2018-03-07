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مثير وبالصور..فتاة مغربية محجبة زوينة بزاف تبرعت بكامل أعضائها

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 17:32 مثير وبالصور..فتاة مغربية محجبة زوينة بزاف تبرعت بكامل أعضائها | مجتمع
مثير وبالصور..فتاة مغربية محجبة زوينة بزاف تبرعت بكامل أعضائها
كشفت فتاة مغربية محجبة عن تبرعها بكامل أعضائها بعد وفاتها، وأكدت بأن رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قد وافق على طلبها بالتبرع بناء على المادة 14 من القانون 16.98.

''شوف تيفي''

كشفت فتاة مغربية محجبة عن تبرعها بكامل أعضائها بعد وفاتها، وأكدت بأن رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قد وافق على طلبها بالتبرع بناء على المادة 14 من القانون 16.98.

وأوضحت ''إيمان.أ'' عبر حسابها بالفيسبوك، بأنها سعيدة جدا بقرارها التبرع بجميع أعضائها، والذي اقتنعت به بعد علمها بالأجر الذي ستحصل عليه إن ساعدت شخصا مريضا يحتاج إلى قلب أو كلية.

وأكدت بأن جسمها وعند وفاتها لن ينفعها وسيتعفن وبالتالي فإنه من الأفضل أن تتبرع بأعضائها، حتى تمنح شخصا آخر فرصة للحياة، مؤكدة في الوقت نفسه بأن أسرتها لم تعترض على هذا القرار.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحياة تطوان المحكمة التبرع بالأعضاء

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