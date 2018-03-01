عبد الرحيم شاكير جاهز لخوض مباراة حسنية أكادير ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إصابة عبد الرحيم شاكير، لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، التي تعرض لها يوم أمس أمام نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي لا تدعو

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن إصابة عبد الرحيم شاكير، لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، التي تعرض لها يوم أمس أمام نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من كأس الاتحاد الإفريقي لا تدعو للقلق.

وأضافت نفس المصادر، أن عبد الرحيم شاكير سيكون جاهزا خلال المباراة التي يحل فيها الفريق الأخضر يوم السبت المقبل ضيفا على حسنية أكادير برسم الدورة 20 من البطولة الاحترافية.

ويذكر أن المباراة بين الرجاء الرياضي و حسنية أكادير ستجرى يوم السبت المقبل، على الساعة الثالثة عصرا بمركب أدرار الكبير في أكادير.