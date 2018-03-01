بالفيديو.. العماري يلقن حسبان درسا في التسيير وينصحه باتباع نهج سعيد الناصيري ﻿

وجه عادل العوماري المنشط بإذاعة راديو مارس، اليوم الأربعاء، انتقادات قوية لسعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مباشرة بعد تحقيق نتيجة التعادل أمام فريق نواذيبو

'' شوف سبور''

وجه عادل العماري المنشط بإذاعة راديو مارس، اليوم الأربعاء، انتقادات قوية لسعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مباشرة بعد تحقيق نتيجة التعادل أمام فريق نواذيبو الموريتاني، برسم الجولة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي.

وقال العماري خلال برنامجه اليومي مع ''العولامة''، إن سعيد حسبان يسير الرجاء بصفر درهم، ولايمتلك المؤهلات الضرورية لتوفير أبسط الحقوق للاعبيه، بحيث أن معظمهم لم يتوصلوا بثلاثة رواتب شهرية إضافة إلى منحة الموسم الماضي ومنح 4 مباريات من الموسم الحالي بدون الحديث عن منح التوقيع.

وأفاد منشط راديو مارس، أن حسبان أمامه مثال حي على حسن تسيير وتدبير الأندية الاحترافية، في إشارة مباشرة لسعيد الناصيري الذي وفر كل الظروف الاحترافية لتحقيق لقب البطولة الاحترافية وعصبة الأبطال الإفريقية والسوبر الافريقي.

وتابع قائلا :'' لا ما .. لا ضو .. لا فلوس .. لا توني .. مايمكنش تبقى غادي في التخربيق وتبقى كتنجح ''.

وفي نفس السياق انتقد العماري ، القرارات الأخيرة التي اتخذها خوان كارلوس غاريدو تجاه لاعبيه بعدما وافق على مقترح حسبان لعدم توفره على السيولة المادية الكافية وذلك بالمبيت خارج معسكر النادي والتوجه مباشرة إلى مركب محمد الخامس لخوض المباريات الرسمية.