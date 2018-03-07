حصري وبالصور..متشرد كيعيش في مطرح النفايات بتطوان وكياكل الزبل+تفاصيل مؤلمة ﻿

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، مجموعة من الصور التي تظهر متشردا يعيش وسط مكب النفايات بمدينة تطوان.

''شوف تيفي''

التقطت كاميرا قناة ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، مجموعة من الصور التي تظهر متشردا يعيش وسط مكب النفايات بمدينة تطوان.

وحسب مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بشخص يعيش بالمطرح المذكور منذ 6 سنوات، وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة بسبب الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المدينة.

وأكد المصدر ذاته أن هذا المتشرد، يقوم أحيانا بأكل بقايا الأزبال المتواجدة في المطرح، مشيرا إلى أن عاملين بالمطرح، ربطوا الاتصال صباح يومه الأربعاء، بسيارة للإسعاف والتي حلت بعين المكان ورفضت نقله إلى المستشفى.