مثير وبالصورة.. نجم ودادي تعشقه الجماهير الودادية سيوقع للرجاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية الودادية، يومه الأربعاء، صورة ظهر خلالها اللاعب الكونغولي فابريس أونداما وهو يتابع المباراة التي جمعت أمس بين الرجاء البيضاوي ونواذيبو الموريتاني.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية الودادية، يومه الأربعاء، صورة ظهر خلالها اللاعب الكونغولي فابريس أونداما وهو يتابع المباراة التي جمعت أمس بين الرجاء البيضاوي ونواذيبو الموريتاني.

وأوضحت هذه الصفحات بأن فابريس أونداما حل بالمغرب، وحضر لمباراة الفريق الأخضر، وذلك من أجل توقيع عقد مبدئي مع الفريق لينضم إليه بموجبه الصيف المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن فابريس أونداما نجم فريق الوداد البيضاوي سابقا، رفض الصيف الماضي تجديد عقده مع الفريق الأحمر ووقع لصالح النادي الإفريقي التونسي لكن هذا الأخير فسخ العقد بسبب إصابة اللاعب.