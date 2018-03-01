هذه أسماء اللاعبين اللي عيط لـيهم رونار استعدادا لمونديال روسيا2018 ﻿

قام مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، باستدعاء 7 لاعبين جدد إلى اللائحة الأولية للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام كل من صريبا وأوزبكستان، الشهر المقبل، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018

"شوف سبور"

قام مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، باستدعاء 7 لاعبين جدد إلى اللائحة الأولية للمشاركة في المباراتين الوديتين أمام كل من صريبا وأوزبكستان، الشهر المقبل، وذلك استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن رونار سيوجه الدعوة إلى كل من أيوب الكعبي لاعب نهضة بركان و أمين خماس لاعب جينك البلجيكي، و زكرياء لبيض وياسين أيوب لاعبا أوتريخت الهولندي، بالإضافة إلى أسامة السعيدي لاعب توينتي الهولندي و وليد أزارو لاعب الأهلي المصري ثم يونس عبد الحميد لاعب ستاد ريمس الفرنسي.

ويذكر أن المنتخب المغربي، سيواجه المنتخب الإيراني في أولى مبارياته في المونديال، على أن يواجه المنتخب البرتغالي في ثاني الجولات، ليختتم مباريات الدور الأول بمواجهة إسبانيا حاملة لقب نسخة 2010.