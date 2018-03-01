مثير وبالفيديو.. بعد قضيته مع زعبول: الشيخ الفيزازي ''لا نبرئ الصحافي بوعشرين..'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر خلاله الشيخ محمد الفيزازي وهو يدلي برأيه بخصوص قضية توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهر خلاله الشيخ محمد الفيزازي وهو يدلي برأيه بخصوص قضية توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "أخبار اليوم".

وقال الفيزازي في هذا الفيديو بأنه لا يمكن التأثير في هذه القضية بتبرئة توفيق بوعشرين أو بإدانته، مشيرا إلى أن توفيق بوعشرين ومن خلال جريدته "أخبار اليوم"، هاجمه واعتبر زواج الفيزازي بحنان زعبول بالفضيحة.

وأوضح الفيزازي أن الذين دافعوا عن حنان زعبول، لم يدافعوا عن الفتيات المرتبطات بقضية توفيق بوعشرين، واصفا في الوقت نفسه بعض من اعتبرهم "علمانيين" بالمنافقين لأنهم دافعوا أيضا عن حنان واختاروا التخلي عن المشتكيات في ملف بوعشرين.