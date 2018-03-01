عــاجل: خــدامة فْـــبار و كتصرف على خوتها و هاشنو داروليها منين حصلوها بعدما خبات عليهم فكازا ﻿

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 30 سنة لاعتداء خطير في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، بالدارالبيضاء على يد شقيقيها بعد عودتها من العمل.

شــــوف تيفي:

تعرضت فتاة تبلغ من العمر 30 سنة لاعتداء خطير في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، بالدارالبيضاء على يد شقيقيها بعد عودتها من العمل.

و تعرضت الشابة و هي المعيل الوحيد لأسرتها بعد وفاة الأب، لكسور خطيرة نقلت على إثرها إلى مستعجلات ابن رشد، بسبب إخفائها حقيقة عملها عن شقيقيها بعدما أوهمتهم أنها تشتغل عاملة منزل لدى إحدى الأسر و تشرف على تربية أبنائهم، إلا أنها كانت تعمل في حانة ليلية .

و بعدما تعقباها و هي تخرج من حانة ليلية تقع بمنطقة درب عمر لم يتركا للأخت الكبرى فرصة شرح الوضعية حتى انهالا عليها بالضرب بعصا حديدية.