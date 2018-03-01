نزار بركة ينتقد تعثر إصلاحات حكومة العثماني ﻿

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الأربعاء بالرباط، إن حزبه اختار المساندة النقدية للحكومة، مضيفا أن المجلس الوطني المقبل سيقوم بتقييم موضوعي لهذه الوضعية.

شـــوف تيفي:

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الأربعاء بالرباط، إن حزبه اختار المساندة النقدية للحكومة، مضيفا أن المجلس الوطني المقبل سيقوم بتقييم موضوعي لهذه الوضعية.

وأبرز بركة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "أي تموقع لحزب الاستقلال في المشهد الحزبي والسياسي المغربي الحالي" في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية، أنه " انطلاقا من ذلك التقييم سنرى هل نستمر في المساندة أم نصطف في المعارضة البناءة".

وأشار إلى أن حزب الاستقلال يعتبر أن هذه الحكومة وسابقتها لديهما فرصة ذهبية لتنزيل الإصلاحات ، حيث أنه لأول مرة منذ سنة 1998 ، استمرت الحكومة حتى نهاية ولايتها دون إجراء انتخابات وسط الولاية.

وسجل بركة أنه مع ذلك هناك صعوبة حقيقية في إنجاز الإصلاحات، مبرزا أنه "ما زلنا لم نر أي إصلاحات مهمة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة المرافق العمومية والولوج إلى الخدمات الأساسية والجهوية المتقدمة، بل أكثر من ذلك هناك بطء كبير في هذا المجال".

وسجل في السياق ذاته أنه يتم اليوم وضع مخططات تنموية جهوية رصدت لها أغلفة مالية خيالية رغم أن الإمكانيات التي تعطى للجهات أقل بكثير، وهو ما يدفع بالمواطن الذي يثق في هذه البرامج، الى فقدان الثقة في العمل السياسي وفي المستقبل بسبب هذا التضارب بين البرامج والوضعية على ارض الواقع.

وتوقف بركة عند مشكل اشتغال الوزارات بشكل عمودي ودون تنسيق، مشددا على ضرورة إعطاء النجاعة للعمل الحكومي وتنسيق الخطط وتفعيل الأوراش.

يشار إلى أن ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء يعد موعدا أساسيا للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع، ويعرف مشاركة وحضور ممثلي الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، وكذا شخصيات تنتمي إلى مختلف المجالات. كما يحظى هذا الملتقى بتغطية اعلامية واسعة وطنية ودولية.