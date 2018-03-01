فيديوهات جد خطيرة.. 50 بوطة تفركعات وسط حانوت والناس تخلعو وهربو والقضية فيها الموت ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، مجموعة من الفيدوهات التي تظهر انفجار قنينات غاز وسط محل تجاري، وهو ما أثار رعب وهلع المتواجدين بعين المكان.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، مجموعة من الفيدوهات التي تظهر انفجار قنينات غاز وسط محل تجاري، وهو ما أثار رعب وهلع المتواجدين بعين المكان.

وحاولت بعض الصفحات وضع تعليقات تشير إلى أن الحادث الخطير، وقع بإحدى المدن المغربية المتواجدة بجهة سوس ماسة، إلا أن المعطيات الصحيحة الخاصة بالفيديوهات تشير إلى أن الأمر يتعلق بحادث مفجع، هز مساء أمس حي بولونجي بولاية وهران بالجزائر.

وكشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك يومه الأربعاء، أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع النيران بمحل تجاري، ما خلف انفجار 50 قنينة غاز، ومصرع سيدة وإصابة آخرين.