رئيس جمعية رجال ونساء الصحراء المغربية :حمدي ولد الرشيد وينجا الخطاط لبِنات الحكم الذاتي في المناطق الجنوبية ﻿

أكد عمار السعيد رئيس جمعية رجال ونساء الصحراء المغربية أن حضور ممثلي الأقاليم الجنوبية حمدي ولد الرشيد وينجا الخطاط ضمن الوفد المغربي مع ممثل الأمم المتحدة ''كوهلر'' هو دليل على لبنات الحكم الذاتي في

"شوف تيفي"

أكد عمار السعيد رئيس جمعية رجال ونساء الصحراء المغربية أن حضور ممثلي الأقاليم الجنوبية حمدي ولد الرشيد وينجا الخطاط ضمن الوفد المغربي مع ممثل الأمم المتحدة "كوهلر" هو دليل على لبنات الحكم الذاتي في المناطق الجنوبية.

وطالب رئيس الجمعية المذكورة ممثل الأمم المتحدة بمقارنة الكلام الذي تلقاه خلال الشهور الماضية، وبلقاءاته مع السلطات الجزائرية وقادة "البوليساريو"، مؤكدا أن حضور ممثلي الأقاليم الجنوبية سيضرب في العمق كل محاولات "البوليساريو" لمبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

وأبرز عمار أن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه، داعيا جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، وهي إشارة واضحة إلى الجزائر راعية الانفصال في شمال إفريقيا والمناهضة لوحدة المغرب والداعمة ماليا لكل تحركات جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في دول كثيرة لمعاكسة وحدة المغرب الترابية.