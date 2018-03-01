هذا موعد لقاء العودة بين الرجاء ونواذيبو الموريتاني ﻿

سيجرى لقاء العودة بين فريقي الرجاء البيضاوي وإفسي نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت 17 مارس بالملعب البلدي بنواذيبو على الساعة الثالثة والنصف بعد

شوف سبور

سيجرى لقاء العودة بين فريقي الرجاء البيضاوي وإفسي نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت 17 مارس بالملعب البلدي بنواذيبو على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

المباراة المذكورة ستعرف ندية كبيرة بين الفريقين، حيث أن الرجاء سيكون مطالبا بتسجيل أزيد من هدف إذا أراد التأهل إلى الدور المقبل، بينما سيحاول الفريق الموريتاني الاحتفاظ بامتيازه المتمثل في تسجيله لهدف على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.

تجدر الإشارة، إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.