بالصورة..بعد الفاجعة: إغلاق منازل جيران خولة اللي توفات بسبب انهيار سقف المنزل بدرب السلطان ﻿

بعد أيام فقط من انهيار سقف منزلين بدرب الشرفاء بدرب السلطان الذي خلف مصرع ''خولة''، اضطرت العديد من الأسر إلى مغادرة منازلها وإغلاقها خوفا على حياتهم بسبب إمكانية انهيار في أي لحظة.

"شوف تيفي"

بعد أيام فقط من انهيار سقف منزلين بدرب الشرفاء بدرب السلطان الذي خلف مصرع "خولة"، اضطرت العديد من الأسر إلى مغادرة منازلها وإغلاقها خوفا على حياتهم بسبب إمكانية انهيار في أي لحظة.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن العديد من الأسر، أغلقت منازلها المتواجدة بزنقة 36، وخاصة تلك الآيلة للسقوط، وذلك لتجنب وقوع كارثة أخرى قد تحصد حياة العشرات.

تجدر الإشارة إلى أن درب الشرفاء، اهتز بالموازاة مع التساقطات المطرية على وقع انهيار السقف بمنزلين، ما خلف مصرع "خولة" وإصابة شقيقتها التوأم "خلود" وإصابة صديقتهما.