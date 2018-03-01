عاجل وحصري.. هذه حقيقة رحيل غاريدو عن الرجاء بعد التعادل أمام نواذيبو الموريتاني ﻿

كشف مصدر داخل المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن خوان كارلوس غاريدو مدرب النسور لم يقدم استقالته من تدريب الفريق، مؤكدا أن ما تداولته بعض الصفحات الرجاوية عبر

" شوف سبور : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن خوان كارلوس غاريدو مدرب النسور لم يقدم استقالته من تدريب الفريق، مؤكدا أن ما تداولته بعض الصفحات الرجاوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

وفي نفس السياق، أكد مصدر آخر في حديثه لـ " شوف سبور"، أن غاريدو لو أراد تقديم استقالته لأعلن عنها مباشرة خلال الندوة الصحفية التي تلت مباراة نواذيبو،أو على الأقل كان سينشر خبر رحيله عبر موقع التواصل الإجتماهي " تويتر" موضحا أن المدرب الإسباني في تواصل دائم مع الجماهير الرجاوية عبر حسابه الرسمي.

وانتشر يوم أمس الثلاثاء مباشرة بعد تعادل الفريق الاخضر أمام نادي نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي خبر رحيل المدرب الاسباني كارلوس غاريدو.