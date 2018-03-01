ليستر سيتي يحسم في اعتزال نجمه الجزائري رياض محرز ﻿

أكد موقع فريق ليستر سيتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الموقع الرسمي لرياض محرز نجم الكرة الجزائرية تعرض للاختراق ليلة أمس الثلاثاء، نافيا أن يكون اللاعب قد أعلن اعتزاله لكرة القدم لأسباب صحية.

" شوف سبور "

أكد موقع فريق ليستر سيتي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الموقع الرسمي لرياض محرز نجم الكرة الجزائرية تعرض للاختراق ليلة أمس الثلاثاء، نافيا أن يكون اللاعب قد أعلن اعتزاله لكرة القدم لأسباب صحية.

وأفاد ذات الموقع، أن اللاعب قد وقع ضحية لاختراق حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدا أنه يطمح في مواصلة مسيرته الكروية وتقديم كل ما لديه لفريقه الأنجليزي.

يشار أنه قد نشر عبر حساب اللاعب الجزائري، أنه بعد التشاور مع العديد من الأطباء، قرر الابتعاد عن كرة القدم، وجاء في تدوينته : "أريد أن أشكر الجميع على اللطف والدعم الذي أظهروه لي في هذه المدينة (ليستر)، ستكون دائما في قلبي".





