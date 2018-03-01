حصري.. تفاصيل صــادمة حول اغتصاب طفلة صغيرة و قتلها بمراكش وهذه هي هوية الوحش المتورط في الجريمة ﻿

في جديد واقعة العثور على تلميذة جثة هامدة بغابة بدوار البرجة بمركز أيت إيمور ضواحي مراكش في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المتورط في هذا العمل الإجرامي ، هو من ذوي

"شوف تيفي"

في جديد واقعة العثور على تلميذة جثة هامدة بغابة بدوار البرجة بمركز أيت إيمور ضواحي مراكش في الساعات الأولى من يومه الأربعاء، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المتورط في هذا العمل الإجرامي ، هو من ذوي السوابق العدلية، بعد تورطه في جريمة اغتصاب،و يبلغ من العمر 19 سنة ملقب بـ "السامة".

وأكد المصدر ذاته بأن مصالح الدرك الملكي، أوقفت "السامة"، والذي حاول خلال التحقيق معه التهرب من الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، قبل أن ينهار ويعترف بالفعل بتورطه في قتل الطفلة أسمهان البالغة من العمر 12 سنة.

وأشار ذات المصدر إلى أن هذا الوحش الآدمي، اعترف باستدراجه للضحية من أجل ممارسة الجنس عليها بعد مغادرتها المؤسسة التعليمية التي تدرس بها، ومباشرة بعد أن اصطحبها إلى الغابة بالقوة، حاول ممارسة الجنس عليها وبسبب رفضها الاستجابة لرغباته انهال بالضرب عليها ما تسبب في وفاتها.