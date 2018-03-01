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ممثلة إباحية ترفع دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي ترامب

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 10:48 ممثلة إباحية ترفع دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي ترامب | دولي
ممثلة إباحية ترفع دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي ترامب
رفعت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي مارست الجنس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2006، أمس الثلاثاء، دعوى أمام محكمة في لوس أنجليس لإعلان بطلان اتفاق لحفظ السرية، أبرمته مع الرئيس، تقاضت

"شوف تيفي"

 

رفعت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي مارست الجنس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2006، أمس الثلاثاء، دعوى أمام محكمة في لوس أنجليس لإعلان بطلان اتفاق لحفظ السرية، أبرمته مع الرئيس، تقاضت مقابله 130 ألف دولار.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية بهذا الخصوص فإن الممثلة الإباحية واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، أكدت أن الاتفاق بينها وبين الرئيس باطل لأن هذا الأخير لم يوقعه شخصيا بل وقعه عنه محاميه الشخصي مايكل كوهين.

وأكدت المصادر ذاتها أن نص الدعوى التي نشرها المحامي مايكل أفيناتي، وكيل الممثلة، تشير إلى أن المدعية تطلب من المحكمة إصدار قرار يعلن أن هذا الاتفاق لم يتشكل أبدا، وهو ليس موجودا لأسباب عدة بينها أن ترامب لم يوقعه أبدا.

وأشارت ذات المصادر أن الاتفاق بين ترامب والممثلة الإباحية تم توقيعه في 28 أكتوبر 2016، أي قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب برئاسة الولايات المتحدة، وأن الموقعين عليه هما ستيفاني كليفورد والمحامي مايكل كوهين.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ترامب الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد دونالد ترامب

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