نزار بركة: مؤشرات التشغيل و التكوين بالمغرب ''مقلقة'' ﻿

تحت شعار ''أي تموقع لحزب الاستقلال في المشهد السياسي الحالي'' قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب يعرف ''مؤشرات مقلقة'' على أكثر من صعيد، خصوصا في مجالات

شـــوف تيفي: و م ع

تحت شعار ''أي تموقع لحزب الاستقلال في المشهد السياسي الحالي'' قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب يعرف ''مؤشرات مقلقة'' على أكثر من صعيد، خصوصا في مجالات التشغيل والتكوين والتنمية البشرية

وأضاف بركة، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع ''أي تموقع لحزب الاستقلال في المشهد الحزبي والسياسي المغربي الحالي'' في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية، أن هناك ضعفا في جاذبية العرض السياسي، و''شخصنة التدافع السياسي أفضت إلى فقدان الثقة في العمل السياسي''.

وأكد أن المغرب ''بحاجة إلى رؤية جديدة للممارسة السياسية لإعادة الاعتبار للشأن السياسي''.



