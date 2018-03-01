الإصابة تحرم الوداد البيضاوي من لاعبه الغاني ﻿

كشفت مصادر عليمة، أن الغاني دانييل أدجاي، لاعب فريق الوداد الرياضي، لكرة القدم، سيغيب عن المباراة التي يستضيف خلالها فريقه اليوم الأربعاء منافسه ويليامس فيل الإيفواري برسم ذهاب الدور الأول من

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر عليمة، أن الغاني دانييل أدجاي، لاعب فريق الوداد الرياضي، لكرة القدم، سيغيب عن المباراة التي يستضيف خلالها فريقه اليوم الأربعاء منافسه ويليامس فيل الإيفواري برسم ذهاب الدور الأول من عصبة الأبطال الإفريقية.

وأفادت ذات المصادر، أن أدجاي لن يشارك في مباراة اليوم بسبب الإصابة التي لحقته خلال إحدى الحصص التدريبية التي خاضها رفقة الوداد.

ومعلوم أن اللاعب أدجاي لم يشارك بكثافة رفقة الفريق الأحمر منذ تعاقده معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعدما أشركه مدربه فوزي البنزرتي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها على الجيش الملكي.