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أول تعليق لنيمار بعد خروج فريقه من منافسات عصبة الأبطال الأوروبية

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 09:22 أول تعليق لنيمار بعد خروج فريقه من منافسات عصبة الأبطال الأوروبية | سبور
أول تعليق لنيمار بعد خروج فريقه من منافسات عصبة الأبطال الأوروبية
عبر نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزنه بعد خروج فريقه من منافسات عصبة الأبطال الاوروبية من دور ثمن نهائي أمام ريال مدريد ، بعد خسارة لقاء العودة بهدفين مقابل هدف، على ملعب حديقة

'' شوف سبور''

عبر نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزنه بعد خروج فريقه من منافسات عصبة الأبطال الاوروبية من دور ثمن نهائي أمام ريال مدريد ، بعد خسارة لقاء العودة بهدفين مقابل هدف، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس .

ونشر نيمار رسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي '' تويتر '' ، معبرا عن حزنه الشديد لخروج فريقه ضد ريال مدريد ، مؤكدا أن اللاعبين قدموا مستويات جيدة خلال المنافسات.

وقال نيمار : '' حزين جداً بالخسارة ، حزين أكثر لعدم قدرتي على مساعدة زملائي في الملعب ، الشيء الذي يجعلني فخوراً هو المجهود الذي قدمه الجميع ، تهانينا يا رفاق ، هيا يا باريس ''.

وشارك نجم الكرة البرازيلية في مواجهة الذهاب والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، لكنه غاب عن لقاء يوم أمس الثلاثاء ، حيث سافر إلى البرازيل لإجراء عملية جراحية في كاحله الأيسر.

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شوف سبور المغرب نيمار داسيلفا

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