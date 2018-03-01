أول تعليق لنيمار بعد خروج فريقه من منافسات عصبة الأبطال الأوروبية ﻿

'' شوف سبور''
عبر نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزنه بعد خروج فريقه من منافسات عصبة الأبطال الاوروبية من دور ثمن نهائي أمام ريال مدريد ، بعد خسارة لقاء العودة بهدفين مقابل هدف، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس .
ونشر نيمار رسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي '' تويتر '' ، معبرا عن حزنه الشديد لخروج فريقه ضد ريال مدريد ، مؤكدا أن اللاعبين قدموا مستويات جيدة خلال المنافسات.
وقال نيمار : '' حزين جداً بالخسارة ، حزين أكثر لعدم قدرتي على مساعدة زملائي في الملعب ، الشيء الذي يجعلني فخوراً هو المجهود الذي قدمه الجميع ، تهانينا يا رفاق ، هيا يا باريس ''.
وشارك نجم الكرة البرازيلية في مواجهة الذهاب والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، لكنه غاب عن لقاء يوم أمس الثلاثاء ، حيث سافر إلى البرازيل لإجراء عملية جراحية في كاحله الأيسر.