نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس معاهم وشرملات راسها ﻿

شهد دوار تعاونية الأطلس بمنطقة الشريفية بمراكش، ليلة الإثنين-الثلاثاء، وقوع حادث جد خطير، داخل ''فيلا'' بطلته عاملة في الدعارة، حاولت الانتحار من خلال قطع شرايين يدها، بسبب عدم التزام شبان مارست

''شوف تيفي''

شهد دوار تعاونية الأطلس بمنطقة الشريفية بمراكش، ليلة الإثنين-الثلاثاء، وقوع حادث جد خطير، داخل ''فيلا'' بطلته عاملة في الدعارة، حاولت الانتحار من خلال قطع شرايين يدها، بسبب عدم التزام شبان مارست معهم الجنس بمنحها المبلغ المالي المتفق عليه.

وحسب مصادر محلية فإن ثلاثة شبان وبعد قضائهم ليلة حمراء رفقة ثلاث فتيات تم جلبهن من ملهى ليلي، قاموا بمنحهن مبلغ 1300 درهم بعد أن كان الاتفاق بينهم هو مبلغ 2000 درهم، لتقوم إحدى الفتيات بعد وقوع نقاش حاد مع شاب مارس معها الجنس بقطع شرايين يدها.

وأكدت المصادر ذاتها أن صديقتي الفتاة واللتين شاركتا معها في الليلة الماجنة، قامتا بإبلاغ مصالح الدرك الملكي، حيث تم اعتقال شاب، بينما تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.