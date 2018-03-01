هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال ﻿

تقدم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يومه الثلاثاء، بالتعازي إلى أسرة الأستاذ الذي لقي مصرعه أمس الاثنين، بسبب السيول الجارفة التي عرفتها منطقة فم

''شوف تيفي''

تقدم سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يومه الثلاثاء، بالتعازي إلى أسرة الأستاذ الذي لقي مصرعه أمس الاثنين، بسبب السيول الجارفة التي عرفتها منطقة فم العنصر بأزيلال.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فعلى إثر وفاة يوسف رياض ، الأستاذ قيد حياته بمجموعة مدارس آيت سيدي عزيز بالمديرية الإقليمية أزيلال ، الذي جرفته السيول يوم الاثنين 5 مارس الجاري إثر التساقطات المطرية القوية التي عرفها الإقليم بداية هذا الأسبوع، فقد تقدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤولو وأطر وموظفو الوزارة بأحر التعازي وأصدق المواساة ، إلى أسرة الفقيد وأرملته ، سائلين العلي القدير أن يلهم أقارب الفقيد وذويه الصبر والسلوان.