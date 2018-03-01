 بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه ﻿
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بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه

بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 03:09 بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه | دولي
بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه
ينوي المفكر الإسلامي السويسري-المصري طارق رمضان المتهم باغتصاب سيدتين تغيير هيئة دفاعه، ويتعلق الأمر بياسين بوزرو وجولي غارنييه، وذلك بحر الأسبوع الجاري.

شوف تيفي

ينوي المفكر الإسلامي السويسري-المصري طارق رمضان المتهم باغتصاب سيدتين تغيير هيئة دفاعه، ويتعلق الأمر بياسين بوزرو وجولي غارنييه، وذلك بحر الأسبوع الجاري.

وحسب مجلة ليكسبريس الفرنسية، فإن المحامي الفرنسي المعروف إيمانوييل مارسينيه تم الإتصال به من طرف عائلة رمضان للإطلاع على الملف والأخذ على عاتقه الدفاع أمام المحكمة الجنائية عن تهم الاغتصاب وأضافت أن العلاقات بين المحامي الحالي وهيئة مساندة المفكر الإسلامي باتت متوترة حيث تنقل الصحيفة أن داعمي رمضان يريدون الاتصال بهيئة الدفاع والاتصال بقنوات تلفزيونية لتنظيم حملة إعلامية للتأثير على القضاء وهو الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع وقالت إنه سيؤدي لآثار سلبية.

تجدر الإشارة، إلى أن طارق رمضان ما يزال محتجزا في سجن فلوري–ميروجيس بضاحية باريس منذ الثاني من فبراير وقد تم رفض طلب إطلاق سراحه لأسباب صحية.

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